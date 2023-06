Roma: Fd'I, antico Caffe Greco bene storico da tutelare, invitiamo parti a trovare accordo economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo storico locale "Caffè Greco", fondato nel sesto decennio del XVIII secolo, è stato dichiarato di interesse particolarmente importante con D.M. del 27/07/1953 e D.M. del 06/02/1954 degli allora Ministri della Pubblica Istruzione Giuseppe Bettiol (1953) ed Egidio Tosato (1954). La Società Antico Caffè Greco srl. detiene tuttora la proprietà dei beni mobili e della licenza di esercizio sui quali ricadono i vincoli. Così dichiarano il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e il Presidente della Commissione Cultura della Camera Federico Mollicone. "Con i provvedimenti del 1953 e del 1954 il Ministero ha così inteso esercitare la tutela secondo la forma più ampia possibile che, vista la natura particolare del bene, comprendesse non esclusivamente il bene immobile e i beni mobili in esso contenuti ma anche la tradizione culturale affermatasi nello storico locale ed espressa ininterrottamente attraverso i secoli in virtù della frequentazione da parte di intellettuali, artisti ed esponenti di spicco della scena nazionale ed internazionale - Goethe, Gogol, D'Annunzio, Prezzolini, Kauffmann, Dionigi, Andersen, de Chirico, Guttuso, Mascagni, il futuro papa Leone XIII, Buffalo Bill, imperatore Naru Hito - La Soprintendenza ha stabilito l'inscindibilità del complesso denominato Caffè Greco così come l'Ordinanza R.G. 45074/2019 dell'08/08/2019 della Sezione Feriale Promiscua Civile del Tribunale Ordinario di Roma espressamente indica che "i provvedimenti di vincolo hanno sancito la immutabilità della destinazione d'uso attuale, dei locali di cui si tratta e di tutti i beni strumentali costituenti l'arredamento ed i vari ornamenti in essi esistenti", proseguono. "Date queste circostanze, invitiamo le parti a trovare un dialogo costruttivo che porti ad un accordo economico, volto a tutelare il valore storico di questa istituzione, locale storico che rappresenta l'identità della città e del suo ruolo nella storia della cultura internazionale. La proprietà non può alterare il luogo. Lanciamo un appello al sottosegretario Sgarbi affinché convochi un tavolo al Ministero per mediare, come indica la sentenza", concludono.(Com)