Ue: Mattarella, dobbiamo recuperare fiducia e speranza nel futuro

- "Abbiamo molto da recuperare in fiducia e speranza nel futuro": lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'ambasciata d'Italia a Parigi. Il capo dello Stato ha ricordato la dichiarazione di Robert Schumann del 9 maggio 1950 "per mettere insieme, tra i sei paesi fondatori, l'energia di allora: carbone e acciaio". "Nei nostri giorni abbiamo molto faticato per concordare soltanto un modesto tetto al prezzo del gas", ha avvertito Mattarella. (Frp)