Egitto: fonti “Nova”, Al Sisi chiede ai leader africani di migliorare il sistema sanitario

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha invitato i leader dei Paesi dell’Africa a cooperare e coordinarsi per migliorare il sistema sanitario del continente. Secondo fonti di “Agenzia Nova”, nel corso della seconda conferenza ed esposizione medica africana "Africa Health ExCon", Al Sisi ha affermato: “L'Egitto è riuscito a potenziare il sistema sanitario grazie a una serie di iniziative e al sostegno delle organizzazioni della società civile, come l'iniziativa indetta per porre fine alle liste d'attesa”. “Secondo gli standard dell’Organizzazione mondiale della sanità, fra qualche settimana celebreremo il fatto che l’Egitto è libero dall’epatite C”, ha detto Al Sisi, sottolineando che il Paese ha bisogno di “raddoppiare il numero di strutture mediche, ma il governo non può farlo a causa del deficit di bilancio”. Il ministro della Salute egiziano, Khaled Abdel Ghaffar, ha annunciato che “il governo intende istituire 53 ospedali nel 2023 per un costo di 37 miliardi di sterline egiziane (1,1 miliardi di euro)” e che “l'anno prossimo verranno istituiti 13 ospedali”. “La spesa pubblica è aumentata da 32 miliardi di sterline egiziane (quasi 1 miliardo di euro) nel 2014 a 222 miliardi di sterline egiziane (6,7 miliardi di euro) nel 2023”, ha affermato Ghaffar, aggiungendo che “la popolazione egiziana è salita a 105 milioni”. (segue) (Cae)