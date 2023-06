Egitto: fonti “Nova”, Al Sisi chiede ai leader africani di migliorare il sistema sanitario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiera "Africa Health ExCon", in programma da oggi fino al 9 giugno, vede la partecipazione di oltre 90 Paesi e 1.200 relatori. La conferenza si concentra sull'innovazione e il commercio in campo medico e rappresenta un incontro annuale tra le aziende internazionali che lavorano nel campo medico e le controparti africane. L'offerta si concentra su forniture e attrezzature mediche, prodotti farmaceutici, materiali di consumo e prodotti chimici di laboratorio, attrezzature e forniture odontoiatriche, prodotti per la cura della pelle, nutrizione e vitamine, fornitori di assistenza sanitaria, farmacie, alimentari e confezionamento. La fiera, organizzata con lo slogan "Your Gateway to Innovation and Trade", è stata organizzata dall'Autorità egiziana per gli appalti unificati, l'approvvigionamento medico e il dipartimento di tecnologia medica, e vedrà lo svolgimento di oltre 316 sessioni e 36 workshop con la partecipazione di esperti internazionali in campo medico. (Cae)