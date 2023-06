Sanità: Rozza (Pd), a professionisti del settore in Lombardia servono iniziative serie, non favole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La carenza di professionisti della sanità è un problema reale che si compone di più fattori "e oggi la maggioranza, approvando un documento che promette di aprire le assegnazioni delle case popolari a tutto il personale della sanità, racconta una favola che non si avvererà mai e che lascia per strada un sacco di cittadini indigenti che non riescono ad arrivare alla fine del mese". Lo afferma la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza intervenendo a margine dell'approvazione, in aula consiliare, di una mozione che intende favorire il personale sanitario e sociosanitario per l'accesso ai servizi abitativi pubblici. "Ai lavoratori e ai professionisti della sanità servono iniziative serie, programmi concreti, non favole e tanto meno pezze da rattoppo – attacca Rozza - noi da tempo abbiamo chiesto per loro programmi di housing e incentivazione economica per rendere più attrattivo lavorare nella nostra regione, ma la maggioranza ha preferito le chiacchiere". "Non possiamo continuare a far finta di risolvere i problemi – conclude Rozza - questo consiglio regionale dovrebbe accettare la sfida vera: affrontare il tema dell'abitare per tutti, con un piano di edilizia pubblica e di housing sociale di cui ancora non c'è traccia". (Com)