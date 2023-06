Pd: verso rinnovo segreterie Lazio e Roma, per la guida regionale è sfida Leodori Angelucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si va verso il rinnovo delle segreterie di Lazio e Roma del Partito democratico. Per la guida a livello regionale ci sono in campo Daniele Leodori e Mariano Angelucci. Il primo, dato per favorito, attualmente è consigliere regionale, è stato braccio destro di Nicola Zingaretti negli ultimi dieci anni e nel Lazio rappresenta la compagine del Pd in linea con la segreteria nazionale di Elly Schlein. Il secondo è consigliere capitolino, presidente della commissione Turismo di Roma, e a lui fanno riferimento gli esponenti del partito che si riconoscono nella linea di Stefano Bonaccini. Il dibattito tra i due è appena iniziato e al centro del confronto c'è il tema dell'identità e del rinnovamento del Partito democratico. Leodori ha lanciato ufficialmente la sua candidatura alla segreteria del Pd del Lazio stasera dal Circolo degli Illuminati a Roma. "Il nostro partito ha una caratteristica che altri non hanno: non è un partito personale", ha detto. "I circoli e gli iscritti devono essere il cuore di questa stagione politica, questa volta per davvero. Stiamo vivendo una stagione difficile: siamo all’opposizione dal governo alla Regione, governiamo solo il Comune di Roma, un’esperienza da proteggere e valorizzare. Nei prossimi anni dobbiamo pensare all’organizzazione del partito. Il nostro problema è la solitudine politica del Partito democratico. Né verso il centro, né verso la sinistra abbiamo alleati solidi. Nei prossimi anni dobbiamo lavorare a ricostruire, dall’opposizione un dialogo", ha aggiunto. (segue) (Rer)