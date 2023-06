Pd: verso rinnovo segreterie Lazio e Roma, per la guida regionale è sfida Leodori Angelucci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angelucci, interpellato da "Agenzia Nova", ha chiarito: "È evidente che la politica, portata avanti nell'ultimo anno e mezzo, ha portato alla sconfitta del Pd prima a livello nazionale e poi regionale. La responsabilità è del gruppo dirigente che ha governato questi processi, ne faceva parte anche il mio sfidante. Penso innanzitutto che si debba pensare a un rinnovamento vero del gruppo dirigente del Pd del Lazio, per immaginare la regione del futuro. Soltanto quando sarà stabilita la linea politica si potrà considerare quali alleanze stringere o portare avanti. L'alleanza non deve portare il Pd a far da corredo o a rincorrere gli altri partiti. Il Pd deve avere una sua identitàe e le alleanze vanno fatte con la parte moderata e riformista, ma anche con la sinistra che già governa e sa portare un surplus di esperienza". Angelucci lancerà ufficialmente la sua candidatura tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Data e luogo non sono ancora noti. Il consigliere, infatti, è tornato in corsa soltanto nel pomeriggio di oggi. (segue) (Rer)