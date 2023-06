Usa: regali al giudice Clarence Thomas, legali del miliardario Harlan Crow pronti a colloquio con senatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno degli avvocati di Harlan Crow, il miliardario statunitense noto per le sue importanti donazioni al Partito repubblicano, recentemente finito al centro di una inchiesta per i regali di lusso inviati a Clarence Thomas, ha acconsentito ad avere un colloquio con lo staff della commissione Giustizia del Senato Usa, in merito alla relazione tra il suo cliente e il giudice della Corte suprema. In una lettera ottenuta dall’emittente “Nbc News”, l’avvocato Michael Bopp ha detto al presidente democratico della commissione, Dick Durbin, di essere “pronto ad avere una discussione con lo staff, in virtù dell’importante ruolo della commissione sul piano legislativo”, nonostante “ci siano ancora dei dubbi” in merito all’autorità dei parlamentari di indagare sulla vicenda. (Was)