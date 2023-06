Pd: Morassut, sosterrò candidatura Leodori a segretario Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sosterrò la candidatura di Daniele Leodori nel prossimo congresso regionale del Lazio. Credo che egli possa contribuire a trovate la coesione necessaria per il Pd nella lunga battaglia di opposizione in Regione, anche grazie alla sua esperienza di amministratore, di uomo di equilibrio e di conoscitore del territorio laziale. Così in una nota il parlamentare del Partito democratico, Roberto Morassut. "Mi auguro che i prossimi mesi segnino una svolta nella vita interna del Pd sia e regionale che romano. Serve un partito davvero aperto. Che dia agli iscritti il ruolo che lo Statuto assegna loro e ai circoli la centralità che sempre rivendichiamo e ricerchiamo. Soprattutto a Roma. Perché un’amministrazione forte in Campidoglio ha bisogno di un Partito Democratico aperto, consapevole e partecipe delle scelte e delle azioni migliori per rilanciare la Capitale", conclude. (Com)