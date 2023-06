Pd: Zingaretti, Leodori persona giusta per guidare rinascita partito Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'avvio della campagna congressuale del pd Lazio e la candidatura di Daniele Leodori sono buone notizie. Ha fatto bene Daniele oggi a lanciare la sfida per riorganizzare una proposta politica credibile per tornare a vincere. Lo dichiara il deputato Pd Nicola Zingaretti. "Sarà possibile organizzando l'opposizione e avviando un percorso complesso nei territori. Ma è possibile farlo e Leodori è la figura giusta per guidare in maniera unitaria questa fase di rinascita di un progetto politico che rimetta al centro le persone e la loro condizione umana", conclude Zingaretti.(Com)