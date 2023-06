Ucraina: Casa Bianca su distruzione diga, rischi importanti per sicurezza energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno monitorando con attenzione i possibili impatti relativi alla distruzione della diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka, in Ucraina, che ha già provocato importanti inondazioni e portato all’evacuazione di migliaia di persone. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Sappiamo che ci sono dei morti, anche se al momento non abbiamo una stima dei numeri”, ha detto, aggiungendo che le autorità statunitensi sono anche al corrente delle notizie in merito ad una presunta operazione russa dietro all’accaduto. “Stiamo facendo il possibile per verificare queste affermazioni, lavorando a stretto contatto con i nostri partner ucraini: al momento non siamo in grado di confermare queste notizie”, ha precisato, sottolineando che l’incidente rischia di avere un impatto significativo sulla sicurezza energetica dell’Ucraina. (Was)