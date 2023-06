Urbanistica: Amodeo (LcG), bene approvazione delibera su piani di zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tommaso Amodeo, presidente Commissione Urbanistica: "La delibera approvata è particolarmente importante, perché non solo consente, dopo anni di immobilismo, di riprendere una questione annosa su cui altre amministrazioni hanno preferito glissare, ma ci permette di rispondere ad una domanda sociale sempre più forte, che è quella relativa alla casa di proprietà, che da sempre rappresenta uno dei passaggi più importanti nella vita delle persone". La delibera, approvata oggi in Aula Giulio Cesare, nasce da un percorso avviato 20 anni fa con la delibera 54 del 2003 a cui sono seguiti ulteriori provvedimenti che hanno portato in trasformazione i primi n. 14 Piani di Zona su 118 esistenti. Con l'approvazione della delibera di oggi, invece, l'amministrazione di Roma Capitale eleva ad un quarto i Piani di Zona in trasformazione, 31 su 118. (segue) (Com)