Urbanistica: Amodeo (LcG), bene approvazione delibera su piani di zona (2)

- "In questo modo, rafforziamo il ceto medio, garantendo ai cittadini, che hanno acquistato in diritto di superficie un immobile nei Piani di Zona, di poter divenire proprietari delle loro case e poterne disporre liberamente, in modo pieno ed esclusivo, soprattutto in questa fase storica, caratterizzata da incertezze, dal costo del denaro sempre più elevato e dal peso dell'inflazione, che erode sempre di più i risparmi", afferma Tommaso Amodeo, presidente della Commissione VIII Urbanistica. Un altro correlato ed importante beneficio derivante per i cittadini da questa delibera è rappresentato dall'effetto dell'avvenuta trasformazione poiché diverrà inutile effettuare l'affrancazione purché dalla convenzione urbanistica originaria in diritto di superficie e trasformata in diritto di piena proprietà siano trascorsi almeno venti anni, come già sancito da Roma Capitale con la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.10 del 2022. "La proprietà di una casa non è e non deve essere prerogativa solo dei ceti benestanti ed è proprio questo l'impegno che l'attuale amministrazione si è assunto, sia ampliando i Piani di Zona trasformabili che aggiornando il calcolo dei valori venali", conclude Tommaso (Com)