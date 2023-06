Ucraina: Casa Bianca su distruzione diga, troppo presto per confermare responsabilità dei russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono ancora in grado di confermare una presunta responsabilità russa dietro alla distruzione della diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka, in Ucraina. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Non siamo ancora arrivati ad una simile conclusione: stiamo raccogliendo informazioni”, si è limitato a dire Kirby, aggiungendo che è ancora troppo presto per stabilire i possibili impatti dell’incidente sulla controffensiva dell’Ucraina contro le forze russe. (Was)