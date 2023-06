Ucraina: Zelensky, attacco a diga Kakhovka non ha impatto su liberazione territori occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attacco russo contro la diga di Nova Kakhovka non avrà conseguenze sulla liberazione dei territori ucraini occupati da Mosca. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, che ha tenuto un incontro ordinario al quartier generale dello Stato maggiore. Nell’incontro, le autorità ucraine sono giunte alla conclusione che l’esplosione alla centrale elettrica è stata deliberata e che le forze militari russe hanno agito in modo disorganizzanti, consentendo che venissero allagati anche propri equipaggiamenti militari. “Al contempo, l’esplosione alla diga non ha avuto un riverbero sull’abilità dell’Ucraina di liberare i propri territori occupati”, ha assicurato Zelensky. (Kiu)