Roma: quadruplicano gli accessi alla rete comunale "Digit Wifi" ma arrancano le periferie

- Dal 2021 al 2022 sono quasi quadruplicati gli accessi alla rete internet pubblica "Digit Wifi" a Roma. Si passa dai 162.602 accessi del 2021 ai 748.763 del 2022: un incremento dello +360,5 per cento. La maggior parte degli accessi continua a esser rilevata al centro storico (79 per cento) mentre le connessioni arrancano nei Municipi molto estesi e che includono grandi periferie. È il caso in particolare di territori come il Municipio XII, che va da Monteverde a Malagrotta, nel Municipio XV, da Ponte Milvio a Cesano, nel Municipio IV, da Tiburtino a San Basilio, nel Municipio V, da Pigneto a Tor Tre Teste: qui, oltre il 70 per cento degli hotspot ispezionati è risultato non funzionante o non presente. È quanto emerge da un monitoraggio effettuato dall'Agenzia capitolina per il controllo della qualità dei servizi pubblici (Acos). (segue) (Rer)