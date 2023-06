Roma: quadruplicano gli accessi alla rete comunale "Digit Wifi" ma arrancano le periferie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rete internet pubblica "Digit Roma Wifi" rende disponibile gratuitamente la connessione internet presso gli istituti scolastici, negli edifici che ospitano sedi istituzionali e in molti punti outdoor della città, 24 ore su 24 ore per un utilizzo massimo di quattro ore giornaliere. L’accesso è consentito tramite autenticazione con Spid, identità digitale, o attraverso la registrazione delle proprie credenziali. E se dal 2021 al 2022 è aumentato dal 7,3 per cento al 10 per cento il numero di accessi alla rete comunale con lo Spid, anche il numero di hotspot presenti sul territorio capitolino è stato incrementato nell’ultimo quinquennio fino a raggiungere un totale di 584 sedi nel 2022 di cui 567 attive, ovvero esclusi gli hotspot cessati o dismessi, in fase di trasferimento o da collaudare. (segue) (Rer)