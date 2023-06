Roma: quadruplicano gli accessi alla rete comunale "Digit Wifi" ma arrancano le periferie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monitoraggio dell'Acos, sul totale degli hotspot cui è stato possibile connettersi, rileva che la navigazione è risultata stabile nell’81 per cento dei casi, nell’11 per cento dei casi si sono verificate disconnessioni ma con possibilità di riconnettersi, mentre nell’8 per cento dei casi dopo la disconnessione non è stato possibile riconnettersi ovvero la rete non compariva più nell’elenco delle reti disponibili. La maggior parte degli accessi è riconducibile ai punti hotspot del centro storico, e quindi a quelli inclusi nel Municipio I di Roma. La percentuale degli accessi nel centro storico è passata dal 63 per cento del 2021 al 79 per cento del 2022. Contestualmente, nel complesso, è scesa dal 6,2 per cento al 5,4 per cento la quota di utenti, presumibilmente stranieri quindi, che hanno selezionato un’opzione linguistica diversa dall’italiano. È residuale invece l'utilizzo del servizio, nel resto della città: nel 2021 l'8 per cento e il 6 per cento degli accessi si registrava rispettivamente nei Municipi IX (Eur Laurentina) e VIII (Garbatella Ostiense); nel 2022 l'utilizzo della rete gratuita pubblica sale al 9 per cento nel Municipio IX e scende al 5 per cento nel Municipio VIII. (segue) (Rer)