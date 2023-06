Roma: quadruplicano gli accessi alla rete comunale "Digit Wifi" ma arrancano le periferie (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piena funzionalità degli hotspot è stata rilevata principalmente presso le sedi istituzionali, municipali e dipartimentali, di Roma Capitale (75 per cento di hotspot funzionanti) e nei musei afferenti la Sovrintendenza capitolina ai beni culturali (73 per cento). Nel caso delle Biblioteche di Roma, gli hotspot sono risultati funzionanti nel 50 per cento dei casi e, per quanto riguarda gli istituti scolastici, nel 24 per cento dei casi. A livello territoriale, le maggiori criticità si rilevano nei Municipi XII, XV, IV e V: rispettivamente il 75 per cento e il 71 per cento degli hotspot ispezionati risultano non funzionanti o non presenti. (Rer)