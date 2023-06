Urbanistica: Ance Roma-Acer, bene delibera su delega a espropri, certezza tempi e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione da parte dell’Aula della delega al privato per gli espropri, costituisce un importante passo in avanti per accelerare la realizzazione delle infrastrutture pubbliche connesse ai programmi di trasformazione urbana, pianificati per lo sviluppo della città. Così il presidente Ance Roma – Acer, Antonio Ciucci, dopo il voto favorevole in Assemblea capitolina per la proposta di delibera, con cui si autorizza la delega al soggetto attuatore unico di attività finalizzate all'espropriazione, per opere realizzate in regime convenzionale. "L’Amministrazione, in linea con il quadro normativo di riferimento, ha compiuto un passaggio essenziale verso quella certezza dei tempi, che costituisce un obiettivo fondamentale per assicurare gli investimenti sul territorio, creando una virtuosa collaborazione con i soggetti attuatori", conclude il presidente dei costruttori romani.(Com)