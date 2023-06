Milano: all'idroscalo una nuova struttura per la cura di cavalli confiscati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Idroscalo di Milano c'è una nuova struttura coperta che garantisce la cura di cavalli confiscati alle organizzazioni criminali dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Ideata da Fondazione Fiera Milano per l'Associazione Giacche Verdi Lombardia, è stata inaugurata dai presidenti della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dell'associazione, Giuseppe Scabioli, e di Fiera Milano, Enrico Pazzali. Hanno partecipato anche il prefetto vicario di Milano, Natalino Manno e la coordinatrice della DDA di Milano Alessandra Dolci. Il Centro polifunzionale d'emergenza è stato inaugurato lo scorso anno grazie a un progetto che vede coinvolte Prefettura, Questura, Città Metropolitana di Milano, l'Associazione Giacche Verdi, il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile realizzato grazie al contributo di 1,5 milioni di euro della Regione Lombardia per gli interventi strutturali. Oggi il centro ospita 17 cavalli che vengono usati per finalità sociali, come la ricerca di persone scomparse, il recupero dei detenuti del carcere di Opera o per l'ippoterapia. "Un progetto importante - ha detto Fontana - che va a consolidare la collaborazione già avviata da tempo all'Idroscalo che, grazie ad una scelta mirata e ad un contributo economico sostanzioso, ha permesso di strutturare circa quattromila mq in zona Riviera est a disposizione dei volontari. Una vera sede operativa, articolata per rispondere a tutte le necessità del CCV-Mi che da lì coordina tutte le attività di prevenzione e soccorso, facendo da regia per l'area metropolitana (133 Comuni)". (segue) (Com)