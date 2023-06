Milano: all'idroscalo una nuova struttura per la cura di cavalli confiscati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I temi dell'antimafia e della tutela ambientale - ha proseguito il presidente - devono guidare le future generazioni, orientando le scelte del singolo al bene della collettività. Due fenomeni che negli ultimi anni abbiamo visto purtroppo sovrapporsi e che meritano un'attenzione particolare. In questo senso, è fondamentale il ruolo delle Giacche Verdi e di tutte quelle realtà che mettono quotidianamente a disposizione del prossimo il proprio tempo e la propria passione". "Il susseguirsi di eventi emergenziali di ogni tipo - ha aggiunto - non fa altro che rinsaldare il legame fra il territorio e l'associazionismo, il volontariato, il Terzo settore, un patrimonio che tutto il mondo ci invidia e che ci permette di farci trovare pronti davanti a qualsiasi evento". "Questo è un grande esempio positivo della nostra regione - ha concluso Fontana - e voglio ringraziare Fondazione Fiera, perché ha sempre dato risposte al territorio e mostrato grande attenzione anche nei momenti di difficoltà". È un'associazione di Protezione civile ed ambientale, composta da volontari, senza scopo di lucro, che si adegua alle direttive del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Ambiente, operando in armonia con il cavallo e la natura e perseguendo obiettivi concreti e benefici per la società. Gli associati sono divisi in gruppi locali. (Com)