Italia-Tunisia: Meloni, positivo dialogo sul contrasto alla migrazione irregolare e sulla collaborazione energetica

- La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rientrata dalla visita in Tunisia, ha parlato su Twitter di un "positivo dialogo sulle nostre relazioni bilaterali con focus sul contrasto alla migrazione irregolare e sulla collaborazione energetica". In un messaggio sul suo account ufficiale, Meloni ha scritto di aver incontrato a Tunisi il presidente della Repubblica, Kais Saied, e il primo ministro, Najila Bouden. "La Tunisia è un partner strategico, cui siamo legati da secoli di storia comune. Per questo l'Italia conferma l'impegno nazionale e all'interno dell'Unione Europea per la stabilizzazione del quadro politico e di sicurezza dell'intera area e l'azione a sostegno dei negoziati con il Fondo Monetario Internazionale, fondamentale per lo sviluppo della Nazione tunisina", ha scritto Meloni. (Tut)