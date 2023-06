Tunisia: Tajani, avviare trattativa per finanziamenti, ne parlerò con Fmi e Blinken

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna far capire a livello europeo e al Fondo monetario internazionale che "bisogna avviare una trattativa accompagnando i finanziamenti alla Tunisia con le riforme”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a margine della presentazione della candidatura italiana per l'Einstein Telescope. “Lavoriamo a livello diplomatico per risolvere la questione tunisina, che non è solo immigrazione ma anche stabilità. Continuano a lavorare per risolvere il problema è per la stabilità della Tunisia coinvolgendo Fmi e Europa”, ha aggiunto il ministro, ricordando che della questione ne parlerà con il direttore generale del Fondo, Kristalina Georgieva, e con il segretario di Stato americano Antony John Blinken nel corso della prossima visita negli Stati Uniti. In sostanza “cerchiamo di capire la realtà della Tunisia e il nostro interesse è avere una situazione stabile e stiamo lavorando per questo, così come per la Libia”. (Rin)