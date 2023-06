Autonomia: Landini (Cgil), non risolve i problemi di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autonomia e presidenzialismo non risolvono i problemi di oggi. Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale Cgil, nel corso dell'incontro che si è svolto sul tema oggi a Verona. "I problemi che stanno peggiorando le condizioni di vita e di lavoro delle persone - ha sottolineato - sono i salari bassi, una precarietà troppo alta, una sanità che non funziona, il diritto allo studio che non è garantito, le diseguaglianze che aumentano, un sistema fiscale che colpisce i lavoratori e i pensionati". "L'essere contrari a queste proposte non è semplicemente un elemento di difesa dello status quo, ma è la difesa dei valori fondamentali della Costituzione che deve essere la base per affermare un modello sociale ed economico diverso da quello che oggi esiste che ha come obiettivo quello di smantellare definitivamente la Costituzione e i suoi valori ed affermare un altro modello che mette al centro il mercato, e non la persona, e mette al centro in realtà un'idea anche di privatizzazione dei servizi sociali e dei diritti fondamentali mettendo in discussione anche il modello sindacale e contrattuale nato dalla nostra Costituzione", ha concluso. (Rev)