Disabili: Ferrara (M5s), Tar dà 60 giorni per permettere accesso a stazione Ostia, non perdere occasione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tar ha parlato: Roma Capitale ha 60 giorni per permettere alle persone con disabilità di utilizzare il cavalcavia pedonale che porta alla stazione di Ostia Antica. Così in una nota il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara. "Dopo le immagini delle persone in carrozzina costrette a stare in spiaggia senza coperture e in mezzo ai rifiuti, questa è l'occasione per dare finalmente un segnale di attenzione al territorio e ai cittadini. L'amministrazione Gualtieri agisca subito per rimuovere le barriere architettoniche e non si faccia commissariare: sarebbe lo smacco finale per il Mare di Roma", conclude.(Com)