Tunisia-Italia: visita lampo di Meloni, sinergia su migranti ma resta il nodo dell’Fmi

- Si è conclusa la visita lampo del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Tunisia, dove nell’arco di quattro ore ha incontrato la premier, Najla Bouen, e il presidente della Repubblica, Kaies Saied. Si è trattato della quarta tappa di Meloni in Nord Africa dopo la partecipazione al vertice di Sharm el Sheikh, in Egitto, nel novembre 2022, e le visite ufficiali in Algeria e Libia nel gennaio 2023. Domani, peraltro, Meloni riceverà a Palazzo Chigi il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia, Abdulhamid Dabaiba, in visita in Italia alla guida di una delegazione ministeriale di alto profilo per la firma di intese nei settori della lotta alle migrazioni illegali, dell'energia e delle infrastrutture. (segue) (Tut)