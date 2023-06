Tunisia-Italia: visita lampo di Meloni, sinergia su migranti ma resta il nodo dell’Fmi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incontro con il capo dello Stato tunisino, che ha accentrato i poteri nelle sue mani estromettendo governo e Parlamento il 25 luglio 2021, è durato un’ora e 45 minuti e si è protratto anche oltre il tempo strettamente necessario, segno che tra i due leader c’era “un buon feeling”, riferiscono fonti italiane. Due i principali argomenti al centro dei colloqui: i flussi migratori illegali, un flagello che colpisce entrambe le sponde del Mediterraneo e miete vittime in mare e nel deserto; le difficoltà finanziarie della Tunisia e i negoziati con il Fondo monetario internazionale per evitare il default. Sul primo fascicolo la sinergia tra i due leader è parsa evidente, al punto che i discorsi di Meloni e Saied sull’argomento coincidono quasi totalmente. L’Italia, peraltro, ha accolto la proposta tunisina per realizzare una “conferenza internazionale” sul tema delle migrazioni e, anzi, ha annunciato che ospiterà a Roma un evento che si sposa perfettamente con il cosiddetto “Piano Mattei” del governo per l’Africa. Sul dossier dell’Fmi, più spinoso, il capo dello Stato tunisino è parso inamovibile sul secco “no ai diktat” internazionali, nonostante le pressioni dell’Italia affinché vi sia un approccio “più pragmatico” dell’Occidente per scongiurare il collasso socio-economico del Paese africano. "L'approccio è stato costruttivo, ma ci vuole tempo", riferisce ad "Agenzia Nova" una fonte vicina al dossier. (segue) (Tut)