Tunisia-Italia: visita lampo di Meloni, sinergia su migranti ma resta il nodo dell’Fmi (3)

- L’Italia “conferma il sostegno alla Tunisia a 360 gradi”, ha affermato Meloni dopo l’incontro con Saied. “La stabilizzazione del quadro politico e di sicurezza, la crescita della democrazia è indispensabile per la Tunisia, ma anche per l’Italia, perché si possa insieme raggiungere potenziali che sono straordinari dal nostro punto di vista”, ha detto ancora Meloni. “In questo periodo di difficoltà del quadro internazionale – ha aggiunto il presidente del Consiglio – ho voluto confermare al presidente Saied il sostegno dell’Italia a 360 gradi. Sostegno, ad esempio, al bilancio tunisino con l’apertura di linee di credito a favore soprattutto dello sviluppo, a partire dalle piccole e medie imprese, fino ai temi legati al settore agroalimentare”. Sul finanziamento dell’Fmi, Meloni ha affermato che quest’ultimo resta “fondamentale”, ma l’Italia sostiene la necessità che i negoziati siano realisti e non chiedano subito riforme lacrime e sangue. “Nel pieno rispetto della sovranità tunisina, ho raccontato al presidente Saied degli sforzi che un Paese amico come l’Italia sta facendo per cercare di arrivare a una positiva conclusione dell’accordo di finanziamento della Tunisia con l’Fmi, che resta fondamentale per un rafforzamento e una piena ripresa del Paese. Noi abbiamo portato avanti un’azione di sostegno alla Tunisia nei negoziati con l’Fmi, sia al livello di Ue che di G7, con un approccio pragmatico, perché pragmatico deve essere l’approccio”, ha detto Meloni. (segue) (Tut)