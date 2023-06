Tunisia-Italia: visita lampo di Meloni, sinergia su migranti ma resta il nodo dell’Fmi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta dell’Italia per consentire alla Tunisia di accedere a fondi pari a 1,9 miliardi di dollari prevede subito lo sblocco di una prima tranche, poi l’erogazione di una seconda a riforme iniziate, e infine una terza quando verranno concluse le misure di contenimento della spesa pubblica e il risanamento dell’economia. Meloni si è anche detta disponibile a “tornare presto in Tunisia” insieme alla responsabile della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “A livello di Unione europea, l’Italia è portavoce di un approccio concreto di sostegno alla Tunisia nella lotta alla tratta di esseri umani, ma anche per un pacchetto di sostegno integrato” per fornire finanziamenti al Paese nordafricano, ha detto il premier. (segue) (Tut)