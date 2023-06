Tunisia-Italia: visita lampo di Meloni, sinergia su migranti ma resta il nodo dell’Fmi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il presidente Kais Saied ha confermato il suo netto rifiuto di accettare “direttive preimpostate”, come ad esempio l’impopolare rimozione dei sussidi alla popolazione, durante le trattative con il Fondo. Saied ha paragonato “le imposizioni” dell’Fmi a “medici che prescrivono farmaci senza prima diagnosticare la malattia”. Un comunicato stampa diffuso dalla parte tunisina evidenzia che i “diktat” imposti dall’Fmi “rappresentano la malattia stessa, in quanto tali cure non portano alcun beneficio né guarigione, ma potrebbero piuttosto innescare una situazione che minaccia la stabilità interna della Tunisia e avere conseguenze che si estendono a tutta la regione senza eccezioni”. Durante l'incontro, Saied “ha sollevato il tema della cancellazione del debito che grava sullo Stato tunisino, proponendo la sua trasformazione in progetti di sviluppo”. (segue) (Tut)