Tunisia-Italia: visita lampo di Meloni, sinergia su migranti ma resta il nodo dell’Fmi (6)

- Quanto alla questione migratoria, Meloni ha ipotizzato l’organizzazione di una “conferenza internazionale a Roma sul tema della migrazione e dello sviluppo”. Il presidente del Consiglio ha detto che l’obiettivo è “cercare di mettere insieme tutte le necessità legate a un fenomeno che va affrontato a 360 gradi”. Una conferenza a Roma che fornirà l’occasione per riunire “i Paesi della sponda sud del Mediterraneo, del Medio Oriente, del Consiglio di cooperazione del Golfo per ascoltare le diverse esigenze e per creare progetti su cui attrarre finanziamenti”. Meloni ha poi aggiunto: “Faremo del nostro meglio per immaginare un evento di questo tipo nel minor tempo possibile e rinnovare l’azione comune sui fattori politici, economici e climatici che determinano la migrazione per promuovere percorsi di mobilità che siano legali e contrastare in modo efficace la tratta di esseri umani e il traffico di migranti”. (segue) (Tut)