Tunisia-Italia: visita lampo di Meloni, sinergia su migranti ma resta il nodo dell’Fmi (7)

- E su questo tema Meloni e Saied sembrano giocare di sponda, tanto è vero che il presidente tunisino ha detto che il fenomeno della "immigrazione disumana” richiede “un approccio collettivo” tramite “un vertice che coinvolga tutti i Paesi interessati, sia del sud del Mediterraneo e del Sahara che del nord del Mediterraneo”. In questo contesto, il presidente Saied ha evidenziato che “la Tunisia si trova ad affrontare molte sfide, in quanto non è più solo un punto di transito, ma anche una meta per molti migranti che cercano di stabilirsi illegalmente nel Paese, creando strutture scolastiche e asili al di fuori del quadro legale. Una situazione inaccettabile”, riferisce la nota. “La Tunisia non è più solo una rotta verso Roma, ma anche una destinazione in sé, una situazione anomala non solo per la Tunisia, ma anche per gli Stati che ricevono questi migranti”, aggiunge la nota della presidenza tunisina. (segue) (Tut)