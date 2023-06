Tunisia-Italia: visita lampo di Meloni, sinergia su migranti ma resta il nodo dell’Fmi (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, Saied ha menzionato nell’incontro con Meloni “la presenza di reti criminali che sfruttano il traffico di esseri umani e organi, sia nei Paesi africani che in quelli del nord del Mediterraneo, invitando a un'azione comune per eliminare tali organizzazioni che considerano i migranti come merce spinta dalle onde del mare o dalle dune del deserto”. Infine, il capo dello Stato tunisino ha sottolineato che “la soluzione non può essere puramente di natura di sicurezza, poiché la sicurezza si occupa di combattere i crimini di ogni tipo, ma non può eliminare la povertà e la privazione”, ribadendo “l'importanza di affrontare le cause profonde del fenomeno migratorio in modo collettivo, creando condizioni economiche e sociali favorevoli per seminare speranza nei cuori dei migranti, in modo che non sentano la necessità di abbandonare le proprie terre d'origine”. (Tut)