Pa: Siracusano, al lavoro per stabilizzazione Asu Sicilia in prossimo provvedimento

19 luglio 2021

- "Buone notizie per gli Asu siciliani. Da anni seguo assiduamente le vicende di questi quasi 5 mila lavoratori socialmente utili della Regione, precari da sempre e che legittimamente chiedono di essere stabilizzati. Già nella scorsa legislatura, con l'allora ministro Brunetta, riuscimmo ad avviare un tavolo tecnico presso il dipartimento della Funzione pubblica per studiare nel dettaglio la situazione. Adesso, con il centrodestra al governo, siamo nelle condizioni di imprimere alla nostra azione un'accelerazione decisiva. Oggi l'Aula della Camera ha approvato un ordine del giorno a firma del collega Calderone, al quale il governo ha dato parere favorevole, che invita palazzo Chigi ad adottare ogni strumento possibile per l'assunzione a tempo indeterminato di questi lavoratori. Nel decreto Pa abbiamo iniziato una delicata e complessa istruttoria per raggiungere l'obiettivo. Stiamo lavorando con grande determinazione per raggiungere la meta della stabilizzazione degli Asu siciliani in un prossimo provvedimento. Ringrazio il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, per l'interessamento e per l'impegno. Dopo anni di battaglie abbiamo una concreta speranza di poter raggiungere il traguardo". Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia.(Rin)