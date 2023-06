I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pnrr: Fitto, rimodulare interventi per finalizzare risorse dove c’è capacità di spesa - Il Pnrr richiede “il completamento al cento per cento dei progetti entro giugno 2026”, per cui “è evidente la necessità di un confronto e di una rimodulazione di una serie di interventi per finalizzare le risorse dove c’è reale capacità di spesa e sulle priorità che rientrano tra le nuove esigenze che ci troviamo davanti”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo alla presentazione "Il Rapporto sociale, bilancio dei valori e della capacità di spesa quale misura di performance nelle attività di risanamento del territorio", presso la Sala della Regina della Camera. L’Italia, ha spiegato Fitto, “riceve da decenni risorse sulla politica di coesione e non ha mai brillato né per capacità né per qualità di spesa. Il governo ha avviato un monitoraggio dell’utilizzo delle risorse 2014-2020 europee e nazionali e, a fronte di 126 miliardi, il dato finale di spesa è, al momento della stesura della relazione finale, il 34 per cento”. “Se pensiamo adesso che le risorse ammontano a 220 miliardi e che il tempo è dimezzato, è evidente che si pongono delle serie valutazioni su cui è necessario riflettere”, ha concluso il ministro. (segue) (Rin)