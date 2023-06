I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carburanti: Bitonci, a Tavolo finalmente interoperabilità tra banche dati per scovare truffe e impianti fantasma - "Come avevo promesso, oggi si è tenuto il secondo Tavolo interministeriale carburanti (Mimit, Mef, Mase e Mit) con le associazioni di categoria. A distanza di tre mesi dalla prima convocazione, si prosegue con concretezza verso la risoluzione delle problematiche strutturali che affliggono da un decennio questo settore. Ottimo risultato è stato ottenuto sull’interoperabilità delle banche dati, che attraverso un codice Utf offriranno informazioni sull’effettiva operatività degli impianti, permettendo un’efficace azione di contrasto all’abusivismo, a tutela di tutti gli operatori onesti che offrono un servizio essenziale per la mobilità di cittadini e imprese. Abbiamo trattato altri nodi evidenziati dalle associazioni, inerenti la contrattualistica, il riordino della rete anche autostradale e un sistema d’incentivi che favorisca chiusure, riconversioni e bonifiche degli impianti obsoleti e in contrasto con le norme del codice della strada. A breve anche la circolare che chiarirà le modalità di esposizione del 'cartello' nei giorni festivi e le modalità di sviluppo dell’app, consultabile da utenti e consumatori". Lo dichiara il sottosegretario alle Imprese e il made in Italy, Massimo Bitonci. (Rin)