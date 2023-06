Lombardia: Regione, Festival Laghi valorizza patrimonio unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Festival dei Laghi Lombardi "contribuisce a valorizzare una grande ricchezza della nostra terra. La Lombardia è unica anche per la straordinarietà dei suoi laghi, che sono cultura, pesca, sport, turismo, acqua per irrigare dei campi. Sono un modo di essere e di vivere su cui Regione continua a investire: penso per esempio al Lago di Varese che in 5 anni abbiamo risanato e reso balneabile, ma il nostro impegno è concreto su tutti i bacini lacustri lombardi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla conferenza stampa di presentazione del 'Festival dei Laghi Lombardi', kermesse culturale giunta alla VI edizione, in programma dal 7 giugno al 23 novembre 2023. All'evento hanno partecipato anche gli assessori regionali Francesca Caruso (Cultura) e Barbara Mazzali (Turismo, Marketing territoriale e Moda). (segue) (Com)