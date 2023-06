Lombardia: Regione, Festival Laghi valorizza patrimonio unico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tour di spettacolo si articola in 22 date riunendo in un'unica grande rassegna culturale 10 laghi della Lombardia: Garda, Maggiore, Iseo, Como, laghi artificiali di Mantova, Annone, Ceresio, Monate, Varese e Distretto dei laghi della Val Chiavenna (Lago dell'Acquafraggia, lago del Truzzo, lago Angeloga, laghi di Baldiscio, Lago degli Andossi e Menet). Una vastissima zona d'acqua dolce che unisce 7 province lombarde - Brescia, Varese, Mantova, Lecco, Como, Sondrio, Bergamo - ed altre 2 regioni confinanti: il Vco piemontese e la vicina Svizzera. "Il Festival dei Laghi Lombardi - ha evidenziato Caruso - è un'iniziativa di alto profilo che si pone in perfetta sintonia con il senso della Cultura di Regione Lombardia: c'è il coinvolgimento di artisti d'eccellenza e la valorizzazione sia di luoghi e percorsi celebri sia di luoghi e percorsi meno conosciuti, ma altrettanti affascinanti. Il Festival diventa anche uno strumento di promozione dei piccoli borghi. Una rassegna culturale che si sposa perfettamente con la mia visione di cultura, in un grande connubio tra innovazione e tradizione". "I laghi - ha sottolineato Mazzali - rappresentano un grande punto di attrazione per la nostra Regione e in questi weekend hanno superato l'84 per cento della media di occupazione delle attività ricettive. Un dato migliore della media nazionale, che si è assestata al 78 per cento, e delle stesse località di mare. Il turista apprezza sempre più i nostri laghi che uniscono balneabilità, luoghi e iniziative culturali e prodotti enogastronomici". (segue) (Com)