Lombardia: Regione, Festival Laghi valorizza patrimonio unico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma si articola tra concerti, recital, teatro canzone e cabaret con Luca Barbarossa, Stefano Massini, Andrea Vitali, Fabio Treves, Mario Pirovano, Massimo Luca, Alberto Patrucco, Flavio Oreglio, Enrico Bertolino, I Legnanesi, Claudio Batta, Stefano Chiodaroli, Mino Manni, Marta Ossoli, Francesco Pellicini, Sandra Musazzi, Luca Klobas, Franco Visentin, Bruce ketta, Norberto Midani, i sentiti ricordi di Lucio Battisti e Lucio Dalla - di cui ricorre l'ottantesimo anniversario dalla nascita - il teatro canzone letteratura in scena per i cento cinquant'anni dalla morte di Alessandro Manzoni e per i cento sessanta anni dalla nascita di Gabriele D'Annunzio in scena nel prestigioso contesto del Vittoriale degli Italiani, gli ottant'anni dalla nascita del calciatore comasco Gigi Meroni ed il commosso ricordo del pittore Lucio Fontana - grazie alla Fondazione Cariplo. "Ventidue date di scena in luoghi meravigliosi - ha detto Francesco Pellicini, direttore artistico e ideatore del Festival - come il golfo di Stresa con le celebri Isole Borromeo sul lago Maggiore, Il Vittoriale degli Italiani sul lago di Garda, Il Museo prestigioso Maga di Gallarate a due passi dal lago di Varese, lo splendido Parco Ciani di Lugano sul lago Ceresio, la maestosa Piazza Grande di Locarno, i suggestivi borghi lacustri di Tignale del Garda, Como, Bellagio, Desenzano del Garda, Iseo, Oggiono, Maccagno, Sesto Calende, Chiavenna, Marone, Clusane, Ponti sul Mincio, Toscolano Maderno e Laveno Mombello, cornici di un territorio lacustre incantevole nel quale inscenare la bellezza dell'arte fondendo alla perfezione marketing territoriale di qualità, cultura e spettacolo". (Com)