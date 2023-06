© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mar Cinese Meridionale: Pechino, "provocazioni militari" Usa mettono a rischio sicurezza - La Cina non tollera minacce alla sua sovranità e integrità territoriale con il pretesto della libertà di navigazione, e ritiene che siano "le provocazioni militari" degli Stati Uniti a compromettere la sicurezza nel Mar Cinese Meridionale. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nella conferenza stampa odierna, dopo che il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha denunciato una crescente aggressività della Cina nell'Indo-Pacifico. "Washington ha inviato navi e aerei da guerra dall'altra parte del mondo fino alle nostre porte" e i suoi militari hanno mostrato i muscoli nei pressi delle acque territoriali e dello spazio aereo cinese, ha detto Wang. Il portavoce ha inoltre definito "professionale, legittima e giustificata" la gestione cinese degli incidenti con la Marina militare statunitense. (segue) (Res)