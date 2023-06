© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: disastro ferroviario Orissa, un centinaio di vittime ancora da identificare - Circa cento vittime del disastro ferroviario dello Stato indiano dell’Orissa devono ancora essere identificate. I cadaveri si trovano nell’obitorio dell’All India Institute Of Medical Sciences (Aiims) di Bhubaneswar; 180 sono stati consegnati alle famiglie per i riti funebri. Lo ha reso noto il segretario capo dell’Orissa, Pradeep Kumar Jena, il più alto funzionario dell’amministrazione statale. Il ministero delle Ferrovie del governo centrale ha attivato una linea telefonica speciale operativa 24 ore su 24 per assistere i familiari delle vittime e diffuso link a immagini e liste di nomi per agevolare l’identificazione. Il numero ufficiale dei morti è di 278, cui si aggiungono circa 1.100 feriti. Intanto emergono dettagli su alcune delle vittime: circa 40 persone sarebbero morte fulminate in seguito alla caduta di cavi spezzatisi nella collisione. La stampa indiana racconta anche storie di sopravvissuti, come quello di un giovane trovato vivo dal padre all’obitorio o di un bambino estratto dal fratello da un cumulo di cadaveri. (segue) (Res)