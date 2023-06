© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: premier Sharif ottimista su sblocco prestito Fmi questo mese - Il primo ministro del Pakistan, Shehbaz Sharif, è ottimista sulla possibilità che il Fondo monetario internazionale (Fmi) sblocchi entro la fine del mese l’ultima tranche da 1,1 miliardi di dollari del programma di prestito da 6,5 miliardi di dollari concordato nel 2019. Lo ha detto in un’intervista all’agenzia di stampa turca “Anadolu”. “La nona revisione condotta dall’Fmi ha evidenziato il rispetto di tutti i termini e le condizioni, speriamo di avere qualche buona notizia questo mese”, ha dichiarato Sharif, arrivato ad Ankara nel fine settimana per partecipare alla cerimonia d’insediamento del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Il Pakistan ha ricevuto l’ultima tranche del prestito dell’Fmi nell’agosto dello scorso anno. Il programma, che dovrebbe terminare alla fine di giugno, resta però congelato nonostante una delegazione del Fondo abbia condotto nelle scorse settimane una missione di dieci giorni nel Paese, che sta attraversando un’acuta crisi della bilancia dei pagamenti e che dovrebbe annunciare la manovra annuale di bilancio il prossimo 9 giugno. Nell’intervista, Sharif ha ricordato come il Pakistan abbia anche problemi legati all’instabilità politica e alla ricostruzione dopo le catastrofiche alluvioni dello scorso anno. “Oltre a tutto questo, dobbiamo fronteggiare un’inflazione galoppante legata alla situazione internazionale”, ha osservato. L’inflazione in Pakistan ha effettivamente raggiunto il record del 38 per cento il mese scorso, mentre la valuta locale, la rupia, si è deprezzata del 53 per cento dallo scorso aprile. (Res)