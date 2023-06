I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: ambasciatore India, Nuova Dehli pronta ad accogliere Buenos Aires nei Brics - Il programma per portare l'Argentina all'interno dei paesi del Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), potrebbe contare anche sul sostegno del governo di Nuova Dehli. Lo ha detto l'ambasciatore indiano in Argentina, Dinesh Bhatia, intervistato dal "Buenos Aries Times". "Per quanto riguarda il desiderio dell'Argentina di entrare nei Brics, l'India concederà il suo appoggio", ha detto il diplomatico confermando al tempo stesso la disponibilità a discutere con chiunque faccia richiesta di "aderire", una volta "stabiliti i parametri" per un eventuale ingresso. L'eventuale ingresso dell'Argentina nel gruppo un tempo noto come "dei Paesi emergenti" consentirebbe a Buenos Aires di accedere a una linea di credito erogata dalla Nuova banca dello sviluppo (Ndb), il "braccio finanziario" del Brics, pari a oltre 30 miliardi di dollari. Si potrebbe inoltre sbloccare il piano proposto dal Brasile, grande fautore dell'integrazione argentina nei Brics, per ulteriori fondi a favore del commercio bilaterale. (segue) (Res)