I fatti del giorno - America Latina (5)

- Colombia: scandalo fondi illeciti, Camera sospende discussione riforme governo Petro - Il presidente della Camera della Colombia, David Racero, ha annunciato che la discussione delle riforme sociali del governo del presidente Gustavo Petro verrà congelata, a seguito dello scaldalo che ha travolto il capo dello stato, accusato dall'ex ambasciatore della Colombia in Venezuela, Armando Benedetti, di avere ricevuto finanziamenti illeciti per la campagna elettorale. Ciò significa che difficilmente le riforme potranno essere approvate prima della fine della sessione legislativa, il 20 giugno. I dibattiti "non possono essere influenzati da fattori esterni che potrebbero portare a un esito non positivo per il Paese", ha detto Racero, che fa parte del partito di Petro, parlando ai giornalisti. (Res)