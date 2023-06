Roma: assessora Ambiente, presenze record al Roseto comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cittadini e turisti avranno a disposizione una settimana in più per vedere il Roseto comunale. "In considerazione del grande afflusso di visitatori fatto registrare fin dal primo giorno, il 21 aprile in occasione del Natale di Roma, l'apertura è stata prolungata fino al 17 giugno". Lo si legge in una nota del Campidoglio. In programma sabato 10 giugno, alle ore 17, ed il successivo sabato, alle ore 18 due performance teatrali, ispirate al mondo delle rose. In quelle due occasioni il Roseto chiuderà i cancelli alle ore 21. "Lo straordinario successo di quest'anno è testimoniato dalla grande affluenza di visitatori nei giorni feriali e non solo nel weekend. In forte aumento sia la presenza di residenti, sia di turisti stranieri, in particolare francesi, olandesi, tedeschi e cinesi". Spiega l'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi. (segue) (com)