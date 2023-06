Roma: assessora Ambiente, presenze record al Roseto comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In crescita è anche "il numero di scolaresche provenienti da tutta Italia - continua Alfonsi - che vengono in visita a Roma e includono il roseto tra le bellezze da visitare. Si tratta di un luogo unico, in una location splendida, un trionfo di colori e di profumi che conquista tutti. I numeri record ottenuti nel 2023 ci rendono felici e ci spingono a lavorare ancora di più per valorizzare questa struttura. Ringrazio i nostri tecnici per la passione e la competenza che dedicano alla cura delle piante e alle visite guidate". Il Roseto comunale è diviso in due settori: quello più grande, leggermente inclinato, ospita una straordinaria collezione botanica composta da circa 1.200 varietà di rose, provenienti da tutto il mondo. L'altro settore invece è destinato alle rose che partecipano al Concorso Internazionale "Premio Roma per le Nuove Varietà", istituito nel 1933 e giunto alla 81a edizione, che si svolge ogni anno a maggio, alla presenza di una giuria internazionale. (com)