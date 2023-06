Ambiente: Barzotti (M5s),subito legge quadro per Guardie ecologiche volontarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri era la Giornata mondiale dell'ambiente "e per celebrarla, con la collega Fontana e il vicepresidente Costa abbiamo deciso di presentare la nostra proposta di legge quadro sulle Guardie ecologiche volontarie (Gev). In Italia stiamo assistendo all'aggravamento del dissesto idrogeologico dell'inquinamento in tutte le sue forme. Per profitto, incuria o ignoranza, oltreché per la debolezza delle istituzioni e per la carenza diffusa di risorse. Purtroppo, il quadro è quello di un deficit pesante di mezzi adeguati e di presidi sul territorio. I problemi in quest'ambito sono sin troppo noti, e riguardano la terra, le acque superficiali e di falda, la proliferazione delle discariche incontrollate di rifiuti e la progressiva distruzione dell'ambiente naturale". Lo ha detto l'onorevole Valentina Barzotti, del Movimento cinque stelle, a margine della conferenza stampa odierna alla Camera in cui è stata illustrata la proposta di legge del M5s sulle Gev. "Nel nostro Paese l'Ispra ci dice che ogni secondo vengono ricoperti 2,2 metri quadrati di superficie: quasi 70 chilometri quadrati all'anno. La tutela dell'ambiente e la gestione del territorio possono avere successo solo se affrontate a partire dalle comunità locali, quindi da una popolazione protagonista e responsabile nel quadro di una legislazione regionale e nazionale che guardi in modo uniforme alla tutela del territorio - ha aggiunto la deputata -. Pertanto, individuando in modo programmatico obiettivi, priorità, mezzi e risorse: tutti i cittadini devono essere informati e sensibilizzati, senza censure e in tempo reale, sullo stato dell'ambiente e la salubrità dei luoghi in cui vivono. Questa proposta di legge, nata con un metodo partecipato in Lombardia, definisce una cornice nazionale del lavoro delle guardie ecologiche volontarie. Fare ambiente è in primis un lavoro di squadra. Auspichiamo che le altre forze politiche convergano su questa importante proposta. Ringrazio le guardie ecologiche volontarie intervenute del nucleo di inverno Monteleone, in provincia di Pavia".(Rin)