Ucraina: metropolita Clemente, parole ministro Cultura ucraino non avranno conseguenze legali

- Le dichiarazioni del ministro della Cultura ucraino, Oleksandr Tkachenko, per cui i monaci della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca devono lasciare il monastero delle Grotte di Kiev entro tre giorni, non avranno conseguenze legali per il monastero. E' quanto ha affermato il presidente del Dipartimento sinodale di informazione ed educazione della Chiesa ortodossa del Patriarcato di Mosca, il metropolita Clemente. "Le dichiarazioni del ministro contraddicono le azioni del ministero della Cultura. Tkachenko dice che l'atto di trasferimento della proprietà del monastero è stato firmato e nella frase successiva dice che il monastero ha rifiutato di firmarlo. Apparentemente, Oleksandr Tkachenko ha firmato questo atto con sé stesso", ha osservato Clemente, ripreso dall'agenzia di stampa "Tass". (Rum)