Lombardia: presentazione "Mille Miglia solidale" a Palazzo Pirelli, focus su sport inclusivo - Foto

- Presentata oggi a Palazzo Pirelli la "Mille Miglia solidale", che si svolgerà dal 13 al 17 giugno in concomitanza con la storica gara automobilistica che quest'anno vedrà al via da Brescia 405 auto impegnate su un percorso di oltre 2mila chilometri. Promotrice del progetto è la "Cooperativa di Solidarietà Lautari Onlus", cooperativa che ha la sua sede principale a Brescia e che accoglie persone di ambo i sessi maggiorenni con problematiche legate alla dipendenza patologica e all'emarginazione sociale, al fine di accompagnarle durante il percorso di reinserimento lavorativo nella società. Complessivamente sono circa 250 i giovani seguiti in Italia dalla cooperativa, di cui 80 in Lombardia. (Foto: Agenzia Nova) (Rem)